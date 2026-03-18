海外高級ブランド「インフィニティ」のスーパーマシン 1997年にプレイステーション用ソフトとして誕生した「グランツーリスモ」シリーズは、2025年6月25日時点で累計販売本数が1億本を突破した世界的なレーシングゲームです。「リアルドライビングシミュレーター」として、車両の挙動やエンジン音、さらには光の反射や内装の質感にいたるまで徹底したリアリズムを追求。自動車文化を網羅した「カーライフ・シミュレーター」とし