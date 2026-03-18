人口減少により公共交通の維持が課題となる中、新潟県の花角知事は交通事業者に対する赤字補填などの支援に取り組む考えを示しました。 3月17日の県議会連合委員会。議題となったのは、電車やバスなど交通事業者の厳しい経営環境について。【未来にいがた上杉知之 県議】「人口減少は、すなわち利用客の減少であるし、昨今の燃料費等の高騰、また運転手不足など交通事業者を取り巻く経営環境は厳しくなっている一方である」県内