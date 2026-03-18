アメリカのトランプ大統領は中国側に延期を要請した米中首脳会談について、「5週間から6週間後」に開催することで再調整していると表明しました。トランプ大統領「中国とは良い協力関係を保っている。我々は5〜6週間後に（米中首脳会談を）開催することになると思う」アメリカのトランプ大統領は17日、中国側に延期を要請した米中首脳会談について、「5週間から6週間後」とすることで再調整していると明らかにしました。中国側も前