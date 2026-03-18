◆ファーム・リーグ巨人２―４中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成外国人・フリアン・ティマ外野手（２１）が３安打の活躍で支配下昇格へ自慢の打撃で猛アピールした。ファーム・リーグの中日戦（Ｇタウン）に「５番・一塁」で先発出場。２回１死、６回１死、８回先頭でいずれも安打で出塁した。開幕から３試合に出場し、計１１打数７安打で打率６割３分６厘、１本塁打、１打点。「自分なりにもいい感じで