【経済指標】 【米国】 ＊米中古住宅仮契約件数（2月）23:00 結果1.8％ 予想-0.6％前回-1.0％（-0.8％から修正）（前月比） 【発言・ニュース】 ＊米２０年債入札結果 最高落札利回り4.817％（WI：4.824％） 応札倍率2.76倍（前回：2.36倍） ＊トランプ大統領 トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談を延期すると発表した。「会談は再調整する。われわれは中国と協力してお