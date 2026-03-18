NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5008.20（+6.00+0.12%） 金４月限は反発。時間外取引は、イラン戦争長期化の見方を受けて原油安が一服したが、押し目を買われた。買い一巡後は手じまい売りに上値を抑えられた。欧州時間に入ると、戻りを売られた。日中取引では、ドル安が支援要因になったが、利食い売りが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS