NY株式17日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46993.26（+46.85+0.10%） S＆P5006716.09（+16.71+0.25%） ナスダック22479.53（+105.35+0.47%） CME日経平均先物54250（大証終比：+830+1.53%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅に続伸。取引開始直後に一時４８１ドル高まで上昇する場面も見られた。反発していた原油相場が伸び悩んでいることで、押し目買いも出ている模様。