米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.667（-0.004） 米10年債4.197（-0.020） 米30年債4.841（-0.025） 期待インフレ率2.387（+0.025） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの下げに転じた。明日のＦＯＭＣの結果発表や、原油高が幾分落ち着いていたことで利回りは低下している。 この日は２０年債入札が実施さ