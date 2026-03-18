第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝に進んだ米国代表のマーク・デローサ監督、ブレグマン、アンソニーが試合前の会見に応じ、意気込みを語った。ベネズエラとの決勝を前に指揮官は「ここまで様々な難しい作業をしてきた誇りを持っている。チャンピオンシップに勝てたらとてもうれしい」と意気込んだ。ブレグマンは「凄く良い感触です」と自信を口にしつつ「WBCには17年の時の思い出がある、さらに状態は