ミネソタ・ティンバーウルブズは3月18日（現地時間17日、日付は以下同）、アンソニー・エドワーズが右ひざのMRI検査を受け、炎症が確認されたことを発表した。チームによると、エドワーズは今後1～2週間後に再検査を受ける予定で、復帰時期は現時点で未定となっている。 エドワーズは検査前から18日のフェニックス・サンズ戦の欠場が決まっていたが、さらに1週間以上の離脱が確