『ばけばけ』（NHK総合）も残すところ今週を入れてあと2週。他文化との共生に悩み、自己肯定感を保つツールが溢れかえる日本で、同作の静かな盛り上がりは、さながら語りとナラティブの復権を意味するかのようである。 参考：髙石あかり×トミー・バストウらキャスト陣が登壇『ばけばけ』SPトーク、3月20日放送 『ばけばけ』を初めて観たときに感じた新しさについて、これまでと違う地平が開けた