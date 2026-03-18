[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 スポルティング 5-0 ボデ・グリムト]スポルティング(ポルトガル)は17日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦でボデ・グリムト(ノルウェー)を5-0で破り、第1戦で喫した0-3のスコアをひっくり返す2戦合計5-3で大逆転での8強入りを果たした。欧州サッカー連盟(UEFA)によると、敵地の第1戦を0-3で落としたチームが第2戦で逆転するのは2003-04年のデポルティーボ(vsミラン)、16