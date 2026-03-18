◇オープン戦巨人3ー2ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の先発候補に明暗が分かれた。先発した戸郷は5回5安打2失点。「自分の出したいことがあまり出せなかったので修正が必要」。3者凡退は一度しかなくマウンド上で何度も首をひねり、プロ2年目の20年から6年続く開幕ローテーション入りに黄色信号がともった。2年連続開幕投手を務めた昨季は自己ワーストの9敗。復活を懸ける今春は腕の位置が低かった数年前のフォーム