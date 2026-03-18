俳優の鈴木亮平（42）が17日、都内で主演するTBS日曜劇場「リブート」（日曜後9・00）のイベントに出席した。妻殺しの罪を着せられたパティシエが、悪徳刑事に顔を変えて真相を追う物語。15日の放送では、戸田恵梨香（37）演じる会計事務所の女性が、実は主人公の妻が顔を変えた姿だったことが明らかになった。鈴木は「これから最終回に向けて夫婦がタッグを組んで悪と戦います。夫婦の逆襲編です」とアピールした。永瀬廉（