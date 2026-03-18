昇級2戦目の日経新春杯で2着に逃げ粘る力走を見せたファミリータイム。豊富なスタミナは母父ガリレオから譲り受けたもの。火曜朝は坂路を4F62秒9の時計で流し、最終追いに備えた。金折助手は「距離に関しては、やってみないと分かりませんが、跳びが大きいフットワーク。前走のようにリズム良く運べればしぶといから」と展望する。前走から頭数が減って、再び主導権を握れそうだ。