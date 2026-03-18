4月に開学する福岡国際音楽大（福岡県太宰府市）の客員教授に、シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が就任することが分かった。大学を設立する学校法人「高木学園」が明らかにした。さだは同大の校歌も作詞作曲。4月8日の開学式で九州交響楽団（福岡市）の演奏でお披露目される。さだは長崎市出身。学園によると、同大の学長に就く東京芸術大前学長の澤和樹氏と旧知の仲だった縁で実現した。担当する授業などは今後決