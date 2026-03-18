UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 スポルティングとボデ・グリムトの第2戦が、3月18日02:45にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。 スポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、ペドロ・ゴンサウベス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（F