◇オープン戦ロッテ4―2阪神（2026年3月17日ZOZOマリン）ロッテは2―2の8回無死一、二塁から藤原の中前決勝打で昨季のセ・リーグ王者に逆転勝ちした。藤原は直前に送りバントを2度ファウル。サブロー監督はスリーバントを指示し、ボール球になってカウント2―2になったことで強攻策へ切り替えた。作戦変更が功を奏した形でも開幕後の本番を見据え、「結果オーライにはしたくない。バントで送って二、三塁をつくって、