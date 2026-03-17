近年、睡眠市場への注目が高まっている。2022年頃、眠りの質向上をうたった「Yakult1000」がブームとなったほか、2025年には「リカバリーウェア」が流行語大賞に選出。こうした流れを受け、ヤクルトは、身体の内外から快適な眠りをサポートする複数ブランドを紹介するイベント「究極の睡眠博」を、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイで開催した。MTG手掛ける「レッド（Red）」や、米国内でトップシェアを占めるグローバルマ