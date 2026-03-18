◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人が17日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥との東京ドーム決戦に向けて、恒例の米ロサンゼルス合宿へ出発した。現地には侍ジャパンのオフィシャルパートナー「TENTIAL（テンシャル）」社製のリカバリーウエアを持参。決