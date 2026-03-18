◇オープン戦巨人3ー2ヤクルト（2026年3月17日東京D）アピールが止まらない。2戦連続スタメン出場した巨人の育成3年目・平山が、5回1死で左越えソロを放った。3安打2打点だった15日の日本ハム戦から2試合連発で「芯に当てようとした結果が本塁打になってくれた。夢のよう」と表情を緩めた。開幕前の支配下登録へ躍動する22歳に、阿部監督は「大したもの。明日も使うと思うし、最後の最後まで見ていたい選手」と評価した