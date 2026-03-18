左脇腹の違和感で離脱している西武のタイラー・ネビン内野手（28）が27日の開幕戦を欠場することが確定した。西口監督が楽天戦後に明かした。「無理に開幕に合わせるよりも、自分のペースで、その後にケガしないようにつくってきてくれ」と伝えたという。来日1年目の昨季チーム最多の21本塁打を放った主砲を欠いたスタートを余儀なくされる。ネビンはキャンプ中に背中の張りなどで調整が遅れた。オープン戦に初出場した10、11