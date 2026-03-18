伝統の長距離G2「阪神大賞典」（22日）は、過去73回で3連覇を果たしたのはゴールドシップ（13〜15年）しかいない。今年はゴールドシップ産駒が2頭エントリー。その中でも大駆けムードが漂うのが、昨年の日経賞覇者マイネルエンペラーだ。前走AJC杯11着は発馬で後手に回ってリズムに乗れず。4F延長の長丁場で父の血が騒ぐか。メイショウブレゲとの“金船丼”で好配を託してみよう。父の血が騒ぎ出す。マイネルエンペラーの父ゴ