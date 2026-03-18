■ベクターＨＤ 194円(+50円、+34.7％) ストップ高 ベクターホールディングス [東証Ｓ]がストップ高。16日取引終了後、高性能サーバーレンタル事業で受注を獲得したことを発表。高性能サーバーの演算リソースをレンタルすることを目的として、グローバルデジタル企業であるＣＵＥＧｒｏｕｐの持ち株会社ＣｕｅＤｉｇｉｔａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（