ファイターズ２軍本拠地の北海道内移転を巡り、事実上３つの都市に候補を絞っていることが３月１６日にわかりました。球団側は２０２６年６月までに移転先を決める予定ですが、候補に残った３つのマチからは喜びの声や今後の誘致活動への意気込みが聞かれました。恵庭市でファイターズ２軍本拠地の誘致活動を行っている期成会の中川さんです。候補地のひとつとして残ったことについてこう話していました。（北本アナウ