神奈川・横浜は堺市内で大商大堺と選抜開幕前最後の練習試合を行い、14―2で快勝した。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（3年）は先発して2回を完全投球。2イニング目は3者連続三振を奪い「初戦が見えるような投球ができたと思います。自分としては（甲子園でも）変わらずやるということが大事」とうなずいた。大会連覇を目指し、20日の大会第2日第2試合で神村学園（鹿児島）との初戦を迎える。