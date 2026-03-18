札幌市豊平区の住宅できのう午後、砲弾のようなものが見つかりました。付近の道路が一時、規制され自衛隊が回収しました。砲弾のようなものが見つかったのは、札幌市豊平区平岸1条14丁目の住宅の2階です。きのう午後4時ごろ、遺品整理業者から「遺品整理中に砲弾のようなものがでてきた」と警察に通報がありました。警察によりますと現場から少なくとも50メートルの範囲で一時、立ち入りを規制したということです。発見され