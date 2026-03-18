◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）1敗で首位に並ぶ平幕の豪ノ山が同じ大阪府出身で同い年の朝紅龍をはたき込みで下し9勝目を挙げた。場所前の下半身強化で鋭い出足が復活。大阪場所初のご当地力士優勝の期待も膨らむ。関脇・霧島も隆の勝を引き落として首位並走。両者がきょう11日目に単独首位を懸けて対戦する。平幕の琴勝峰は正代に敗れ2敗に後退、横綱・豊昇龍と1差で追う。こんなに大勢の