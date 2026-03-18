◇オープン戦西武0−0楽天（2026年3月17日ベルーナドーム）西武・高橋光は4回1死満塁を切り抜けるなど4回2安打無失点と粘投し「無失点で帰ってこられたのは良かったし、良いところにも投げられた」と振り返った。火曜日に実戦調整したことで2週間後の31日のオリックスとの本拠地開幕戦を任される可能性がある。「ご自由に考えてもらえれば」と受け流しつつ、「いつ開幕してもいいくらいの状態になっている。僕自身も楽し