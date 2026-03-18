俳優の生田斗真（41）、マテンロウのアントニー（36）らが17日、都内でサントリー飲料「ギルティ炭酸NOPE」の発売記念イベントに出席した。CM内でも着用した囚人服姿で登場。生田は「囚人服を着てこのような場に立つ日が来るとは…」と苦笑い。商品名にちなみ、自身のギルティ（罪を犯した）体験についてアントニーが「米国で一食4000キロカロリー超」と告白。「ハンバーガーとホットドッグを2個ずつ、チキンにナゲット。周