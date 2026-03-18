復活を渇望する古豪メイショウブレゲもスタミナ自慢のゴールドシップ産駒。この春から調教に障害練習を取り入れ、「気分転換でやっている。いい方に向けば」と本田師は説明する。24年には芝3000メートルの万葉Sを勝っており、同年京都大賞典でも3着の実績がある。「展開次第の馬だけど、最近はペースが落ち着いてばかり。流れが向けば」とポイントを挙げた。