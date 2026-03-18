俳優の山時聡真（20）と女優の菅野美穂（48）が17日、都内でダブル主演映画「90メートル」（監督中川駿、27日公開）のチャリティー試写会に出席した。難病を患った母と、その介護に追われ進路に悩む高校生の息子の絆を描く物語。双方の実母からの手紙を読み合うサプライズが行われ、山時は「一番の親孝行ができているのがこの仕事。俳優を続けてたくさん親孝行したい」と客席にいる母親に感謝。菅野も「私が働けているのは、母