◇オープン戦ヤクルト2ー3巨人（2026年3月17日東京D）3年目で初の開幕ローテーション入りを確実視されるヤクルト・松本健が粘投した。4回1/3を6安打3四球ながらソロ被弾の1失点だけ。「丁寧にいき過ぎた部分もあって球数、四球が増えた。大胆さも兼ねていきたい」と振り返った。3回2死満塁では池山監督が初めてマウンドへ。「東京ドームのマウンドを見に来た」と言われ、「（集まった内野手が）みんな笑って。ちょっと力