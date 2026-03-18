巨人・大勢が休日返上で川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、キャッチボールなどで調整した。18日にも1軍に合流する予定。WBCでは1次ラウンド2試合に登板して計2回2失点。敗れたベネズエラとの準々決勝では登板がなく、「不完全燃焼な部分もありました。次は負けてても勝ってても、どんな状況でも、緊迫した場面でマウンドを任せられるようにならないといけない」と雪辱を誓った。