将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第6局は18日、名古屋市の名古屋将棋対局場で開始する。前日の17日には5連覇を目指す藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝と挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が現地入りし、対局場を検分した。シリーズ成績は永瀬の3勝2敗。永瀬が初の王将位を奪取するか、藤井がフルセットに持ち込むか。注目の一戦は午前9時、藤井の先手で始まる。≪舞台相性も上々≫藤井