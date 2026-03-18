【検証侍ジャパン〜届かなかった連覇〜（2）】2カ月かかっても答えが届かない。「一日でも早くリストの返事が欲しい…」。昨年11月、井端監督は本当に苦しそうに漏らした。同9月に大会主催者のMLB傘下「WBCI」に送った大谷らメジャー組の招集可否を問い合わせたリストの回答が一向に返って来ず、国内組の編成にも影響して後手に回った。大谷の投手としての登板可否の判断はドジャースに委ねられた。球団と保険会社が交わす「保