◇オープン戦DeNA5−5日本ハム（2026年3月17日エスコンF）一振りで仕留めた。初回2死一塁。オープン戦で初めて4番に座ったDeNAの新助っ人ヒュンメル（レイズ）が甘く入った初球の146キロを豪快に右翼席2階席中段まで運んだ。来日1号の満塁弾を放った15日のソフトバンク戦から2戦連発に「打ちたい球を見極めて強くスイングできた」と胸を張った。この日を含めてオープン戦は残り5試合で、シーズンを見据えた打順で戦う時