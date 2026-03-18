【シリコンバレー＝木瀬武】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４６・８５ドル高の４万６９９３・２６ドルだった。値上がりは２営業日連続。午前中の取引で５００ドル近く値上がりする場面もあったが、原油価格の上昇を受けて上げ幅は縮小した。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１０５・３５ポイント高の２万２４７９・５３だった。