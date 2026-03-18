「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンダム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ボクシング世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、羽田空港から約１カ月の米ロサンゼルス合宿に出発した。５月２日に東京ドームで開催される４団体統一世界同級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との頂上決戦に向けて「いよいよ本格的に実戦練習に入る。今できな