◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）若隆景が2連勝で星を五分に戻した。新鋭藤ノ川との初対戦はもろ差しを許しながらも厳しい攻めで反撃に出て一気に押し出し。得意のおっつけを効果的に繰り出し「自分の相撲に集中した。一番一番、精いっぱい取っていきたい」と淡々と話した。上位との対戦を終えて後半に突入。実力者らしい内容で調子を上げており、4場所ぶりの三役復帰を見据えている。