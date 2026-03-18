WBC決勝は米国とベネズエラの一戦にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米フロリダ州マイアミで決勝戦を迎える。初優勝が懸かるベネズエラは、2大会ぶりの優勝を目指す米国に挑む。年始に米軍がベネズエラの首都カラカスを爆撃するなど、政治的な因縁がある両国。会見でも関連した質問が飛んだが、南米の強豪は目の前の野球に集中することで、国民に幸せをもたらすことを使命に掲げた。イタリ