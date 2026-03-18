米メディアが検証した敗因野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は敗因を分析している。14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「サムライ