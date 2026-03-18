Psycho le Cému主催フェス＜姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。この開催を記念して、フェスのテーマ曲 「シラサギ」 が初CDリリースされることが決定した。同CDは、＜姫路シラサギROCK FES 2025＞のライブ映像収録特典DVDを同梱したスペシャル仕様となるもの。＜姫路シラサギROCK FES 2026＞会場にて数量限定にて先行販売される。■CD＋DVD『姫路シラサ