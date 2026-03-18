堀未央奈が、4月9日より順次放送開始となるドラマ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（読売テレビ、中京テレビ、BS12）の主演を務めることが発表された。併せて、ティザービジュアルとティザームービーが解禁となった。【写真】堀未央奈、黒髪→金髪に印象ガラリ！同名の縦スクロールマンガ（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J‐MANGA CREATE）を実写化する本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄