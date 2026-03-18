巨人の大勢投手（２６）が１７日、ＷＢＣでの悔しい経験を糧に、レベルアップすることを決意した。１６日に帰国したばかり。この日は休養日の予定だったが「感覚がまだ残っていたので」とＧ球場を訪れ、ＮＰＢのボールに持ち替えて練習。今シーズンでの圧倒的な成績を目指して、再スタートを切った。帰国したばかりの大勢が、悔しさをこらえながら口を開いた。「あのユニホームを着て、日本を背負って戦うのはすごいプレッシャ