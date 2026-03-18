◆オープン戦楽天０―０西武（１７日・ベルーナＤ）今季から西武に入団した林安可外野手がチーム唯一の“マエケン撃ち”を果たした。「４番・ＤＨ」で先発出場。両軍無得点の５回先頭で相手先発・前田健太投手からチーム唯一の安打となる右前安打を放つと、投手が代わった８回にも中前安打を放ちマルチ安打をマーク。「打席に立てば立つほど（状態は）良くなってくると思う。徐々に上がっていけば」と開幕を見据えた。西口