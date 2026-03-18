ZARD35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞より、デビュー日にあたる2月10日に行なわれた東京国際フォーラム公演の模様が、3月20日(金/祝)にWOWOWで独占放送・配信される。また、4月には歴代ミュージックビデオと、これまでに開催された追悼ライブ・周年ライブからセレクトした映像集、5月には所縁のアーティストやZARDを心から愛する著名人の言葉で紡ぐWOWOW特別番組が届けられる予定だ。この