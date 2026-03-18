オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）日本一軍団のソフトバンクがついに本番モードに突入した。中日の先発・大野にゼロ行進が続いていたが、１点を追う６回の攻撃前、ベンチ前でオープン戦では異例となる円陣を組んだ。中心に陣取った長谷川勇也打撃コーチ兼スキルコーチが試合前に話していたプランを再確認。「相手バッテリーの感じと、打者の対応を見て」と再度攻略の糸口を共有した。こ