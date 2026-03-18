「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）身長２１３センチのオリックス新助っ人、ショーン・ジェリーが開幕ローテ入りに当確ランプをともした。オープン戦最長の５回８６球を投げて３安打無失点。計１２イニング、３戦連続無失点の好調ぶりに「マウンドに立つ度に、心地よく投げられている。調整は順調です」と笑顔だった。前日１６日には大阪で開催されている大相撲・春場所を初観戦。「こんなに