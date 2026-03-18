「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手（２８）が１７日、ＤｅＮＡとのオープン戦（エスコン）前の練習からチームに合流した。練習前の円陣では拍手で迎えられ、「ホッとするというか、すごくいい気持ちで練習することができた」と頰を緩めた。ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で決勝３ランを被弾。１６日に帰国し、当初１８日の予